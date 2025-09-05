TEMAS DE HOY:
¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 1 al 5 de septiembre en Bolivia

Plataformas digitales registraron variaciones considerables respecto al tipo de cambio del dólar paralelo durante la semana, del lunes 1 al viernes 5 de septiembre de 2025.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 9:39

Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 1 al viernes 5 de septiembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando considerables variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 1 de septiembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 11.45 (BOB), y un precio de compra de 13.50 (BOB).

Martes 2 de septiembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 11.26 (BOB), y un precio de compra de 11.71 (BOB).

Miércoles 3 de septiembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 10.73 (BOB), y un precio de compra de 11.20 (BOB).

Jueves 4 de septiembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 11.99 (BOB), a la venta y el precio de compra de 12.76 (BOB).

Viernes 5 de septiembre: El dólar paralelo registra la cifra de 11.64 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 12.60 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió un considerable descenso respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

