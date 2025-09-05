Senador Montero: “Este 10% será solo para el sistema público, no para seguros”

Después de una década de lucha liderada por el padre Mateo Bautista, el Senado aprobó un proyecto de ley que establece la asignación de al menos el 10% del presupuesto nacional exclusivamente para el sistema público de salud. El senador Henry Montero, de la alianza Creemos, explicó que esta iniciativa busca brindar atención digna y gratuita a la población que depende del sistema estatal.

“Diez años de lucha que inició el padre Mateo... tocando puertas, con marcador en mano, buscando el compromiso con la salud”, recordó Montero.

El senador aclaró que actualmente el gobierno asegura destinar más del 10% a la salud, pero incluye en esa cifra los recursos de la seguridad social, los cuales benefician solo a los trabajadores asegurados, "Si separamos el presupuesto destinado exclusivamente al sistema público, la cifra real es de apenas 6,99%, muy por debajo del estándar mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.”, detalló Montero.

El aumento al 10% implicaría una inyección aproximada de 9.000 millones de bolivianos adicionales al sistema público, con lo cual se podrían mejorar significativamente áreas críticas como la compra de medicamentos, la infraestructura hospitalaria, la contratación de personal médico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir el llamado "gasto de bolsillo", que obliga a los pacientes a comprar medicamentos por su cuenta ante la falta de insumos en los hospitales públicos. “Con este presupuesto, los usuarios no deberían tener que ir a farmacias externas a buscar los medicamentos que no hay en los hospitales”, afirmó Montero.

El proyecto ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. De ser aprobado, su implementación se reflejaría en el Presupuesto General del Estado para el año 2026. Montero advirtió que si la Cámara Baja retrasa el debate, solicitará que el tratamiento pase directamente a la Asamblea Legislativa, como lo permite la normativa.

Finalmente, el senador destacó el apoyo recibido por diversas bancadas, incluyendo el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos.

