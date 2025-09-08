TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Noche de grandes! Conoce a los equipos que brillarán hoy en ‘La Gran Batalla’

Cuatro equipos llegan al escenario más grande de la televisión boliviana para mostrar todo su talento.

Silvia Sanchez

08/09/2025 19:19

Arranca una nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, y esta noche, cuatro equipos engalanan el escenario más grande de la televisión boliviana, con presentaciones llenas de energía y creatividad.

La dinámica de la semana se conocerá en el inicio del programa en vivo, además de la hermenéutica de nominación para la gala de eliminación.

Esta noche en el escenario:

  • Alvinich y la academia artística ‘CCM’
  • Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’
  • Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’
  • Génesis y la academia ‘Factory’

 

Los equipos se presentan después de haberse vivido una gala de eliminación durante el fin de semana, donde Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’ tuvieron que dejar la competencia.

¡Recuerda! Debes conectarte a la señal de red Uno a las Hrs. 20:45 y seguirnos por todas nuestras redes sociales.

