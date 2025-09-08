¡Noche de grandes! Conoce a los equipos que brillarán hoy en ‘La Gran Batalla’

Arranca una nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, y esta noche, cuatro equipos engalanan el escenario más grande de la televisión boliviana, con presentaciones llenas de energía y creatividad.

La dinámica de la semana se conocerá en el inicio del programa en vivo, además de la hermenéutica de nominación para la gala de eliminación.

Esta noche en el escenario:

Alvinich y la academia artística ‘CCM’

Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’

Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’

Génesis y la academia ‘Factory’

Los equipos se presentan después de haberse vivido una gala de eliminación durante el fin de semana, donde Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’ tuvieron que dejar la competencia.

