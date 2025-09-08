¡Noche de grandes! Conoce a los equipos que brillarán hoy en ‘La Gran Batalla’

Cuatro equipos llegan al escenario más grande de la televisión boliviana para mostrar todo su talento.
08/09/2025 19:19
Arranca una nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, y esta noche, cuatro equipos engalanan el escenario más grande de la televisión boliviana, con presentaciones llenas de energía y creatividad.
La dinámica de la semana se conocerá en el inicio del programa en vivo, además de la hermenéutica de nominación para la gala de eliminación.
Esta noche en el escenario:
Los equipos se presentan después de haberse vivido una gala de eliminación durante el fin de semana, donde Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’ tuvieron que dejar la competencia.
¡Recuerda! Debes conectarte a la señal de red Uno a las Hrs. 20:45 y seguirnos por todas nuestras redes sociales.
