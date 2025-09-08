¡Provocaron mucha ternura! Las imágenes más comentadas del Día del Peatón

Durante la jornada nacional del Día del Peatón y el Ciclista, cientos de personas se volcaron a las calles para disfrutar de una jornada libre de contaminación y de cuidado del medio ambiente.

La diversión fue algo que no se dejó de lado durante este domingo, y una de ellas, fue captada en video y publicada en redes sociales, y en esta se muestra a una mujer de pollera, que ya se encontraba un poco cansada de caminar, y decidió subirse a un rodador, normalmente utilizado por los niños.

De manera muy divertida, la señora empezó a impulsarse con los pies para poder avanzar con su rodador, mucha gente la observó sonriendo, mientras ella disfrutaba de su paseo.

Otra imagen que llamó mucho la atención, fue la de un joven, que salió en su bicicleta junto a su mascota, un cachorro de corta edad que lo acompañó durante su paseo.

Sin embargo, al notar cansado al cachorrito, su dueño decidió subirlo a la bicicleta, y lo mantuvo apoyado hacia el manubrio para poder empujarlo y continuar con sus actividades; la imagen también se hizo viral en redes sociales.

Video:

