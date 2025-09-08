¿Amor a primera vista? Doña Luisa conoce al Chaparro Chuacheneguer y enciende las redes

La visita del Chaparro Chuacheneguer causó revuelo en Bolivia y doña Luisa cumplió el sueño de conocer al hombre más guapo del mundo. Ahora Leonel Fransezze se mostró preocupado en las redes sociales porque, según comenta, ya no quiere irse de casa.

“Como perdimos el mundial de desayunos se quedó en casa a vivir el Chaparro Chuacheneguer. Ahora no sé qué tarea darle del hogar. Ayúdenme por favor. Gracias, posteó Leonel en sus redes, mientras publicó una serie de fotografías de doña Luisa, donde se ve muy feliz con el nuevo visitante.

“Doña Luisa, no deje ir a ese partidazo”, “Ya se olvidó de Will Parfitt”, “Ya pilló novio”, son solo algunos de los comentarios que las fotos desataron en las redes sociales.

Mientras que otros, le proponen a Leonel que le de “trabajo de jardinero”.

Chaparro Chuacheneguer es un influencer mexicano conocido por sus contenidos virales y su estilo único de humor. Visitó Santa Cruz recientemente para conocer la cultura oriental y generar nuevos contenidos para sus plataformas digitales.

El encuentro con doña Luisa se ha convertido en uno de los momentos más virales de su paso por Bolivia.

