Diputado Rolando Cuéllar retira su respaldo a Luis Arce y anuncia demandas contra sus hijos por presunta corrupción

El diputado nacional del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuéllar, anunció públicamente que retira su respaldo político al presidente Luis Arce y que iniciará acciones legales contra sus hijos, Rafael Arce Mosqueira y Camila Arce Mosqueira, a quienes acusa de beneficiarse con un crédito millonario.

“Nosotros le quitamos el respaldo al presidente Luis Arce Catacora. Vamos a fiscalizar y pediremos cárcel para sus hijos, además de la anotación preventiva de los predios Adán y Eva y arraigo por los actos de corrupción de la familia Arce”, manifestó Cuéllar en una publicación en sus redes sociales.

El legislador informó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) para que las instancias competentes aclaren el origen y las condiciones del crédito observado, al considerar que existen indicios de irregularidades que deben ser investigados con transparencia.

Con estas declaraciones, Cuéllar marca distancia definitiva del Primer Mandatario y advierte que impulsará las acciones judiciales necesarias para que los presuntos responsables enfrenten la justicia. “No permitiremos impunidad, la corrupción venga de donde venga será denunciada y sancionada”, afirmó.

Mire la publicación del diputado Rolando Cuéllar:

