TEMAS DE HOY:
Mujer muere atropellada Joven agredido a machetazos Conductor ebrio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputado Rolando Cuéllar retira su respaldo a Luis Arce y anuncia demandas contra sus hijos por presunta corrupción

El legislador informó que presentó una Petición de Informe Escrito, para que las instancias competentes aclaren el origen y las condiciones del crédito observado. 

Hans Franco

08/09/2025 11:47

Foto: Diputado Cuéllar retira respaldo a Luis Arce y anuncia demanda
La Paz

Escuchar esta nota

El diputado nacional del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuéllar, anunció públicamente que retira su respaldo político al presidente Luis Arce y que iniciará acciones legales contra sus hijos, Rafael Arce Mosqueira y Camila Arce Mosqueira, a quienes acusa de beneficiarse con un crédito millonario.

“Nosotros le quitamos el respaldo al presidente Luis Arce Catacora. Vamos a fiscalizar y pediremos cárcel para sus hijos, además de la anotación preventiva de los predios Adán y Eva y arraigo por los actos de corrupción de la familia Arce”, manifestó Cuéllar en una publicación en sus redes sociales.

El legislador informó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) para que las instancias competentes aclaren el origen y las condiciones del crédito observado, al considerar que existen indicios de irregularidades que deben ser investigados con transparencia.

Con estas declaraciones, Cuéllar marca distancia definitiva del Primer Mandatario y advierte que impulsará las acciones judiciales necesarias para que los presuntos responsables enfrenten la justicia. “No permitiremos impunidad, la corrupción venga de donde venga será denunciada y sancionada”, afirmó.

Mire la publicación del diputado Rolando Cuéllar: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD