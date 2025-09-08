TEMAS DE HOY:
¡Arrepentimiento viral! Madre quiso cambiar el nombre de su hija por insólita razón (Video)

¿Pueden los padres cambiar de opinión después de registrar a su bebé?

Ligia Portillo

08/09/2025 14:14

¡Arrepentimiento viral! Madre quiso cambiar el nombre de su hija por insólita razón (Video). Foto: Gentileza G1
Brasil

Caroline Aristides Nicolichi, influencer brasileña, vivió un drama pocas horas después del nacimiento de su cuarta hija. Eligieron llamarla Ariel, como la Sirenita… hasta que notaron que todos en el hospital la trataban como un niño.

Temiendo que su hija sufriera bullying, los padres quisieron cambiarle el nombre a Bella, otra princesa de Disney. Pero el Registro Civil se negó: el “arrepentimiento” no es motivo legal para modificar un nombre ya registrado.

El escándalo escaló, Caroline denunció amenazas y gritos por parte de la funcionaria, llamó a la policía y compartió su historia en redes, donde acumula más de 700.000 seguidores.

Ahora, el caso llegó a la Justicia y abre un debate sobre la ley brasileña: ¿pueden los padres cambiar de opinión después de registrar a su bebé? Por ahora, la pequeña sigue siendo Ariel, aunque en casa… todos la llaman Bella.

 

