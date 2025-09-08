Condenan a prisión perpetua a una madre que mató a golpes a su hijo de 11 años en Argentina

La Justicia de Salta en Argentina, condenó este lunes a prisión perpetua a la mujer que mató a golpes a su hijo de 11 años.

La madre identificada como Lidia Raquel Cardozo recibió la máxima pena otorgada por el brutal asesinato de su propio hijo de 11 años de edad, identificado como Guillermo Leonel Francia.

El hecho se suscitó el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la capital provincial, en Argentina, producto del hecho la mujer fue incorporada al Banco de Datos Genéticos, al tratarse de un hecho de delitos graves.

Las autoridades informaron que la acusación por homicidio calificado está vinculada a lesiones y el funcionario pidió la máxima condena prevista en el Código Penal.

Por su parte la mujer solicitó al Tribunal poder declarar, tras ser aceptada su solicitud ella negó las acusaciones y dijo que no ejerció violencia física o malos tratos verbales a su niño.

La progenitora aseguró que, al ver sangre en su domicilio, pensó que estas eran de su perra en celo, nunca sospechó de la gravedad de la situación de salud de su pequeño.

El niño murió el pasado 31 de agosto de 2023, presentaba una lesión en la cabeza, y la autopsia médico legal señaló que falleció por un traumatismo en el cabeza causado por una lesión punzopenetrante.

Al respecto la mujer dijo que se trató de un accidente doméstico, pero su versión, ni las investigaciones no convencieron a las autoridades que determinaron su cadena perpetua.

Mira la programación en Red Uno Play