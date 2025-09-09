Una banda de ladrones asaltó violentamente una joyería en California, Estados Unidos, causando un derrame cerebral al dueño de 88 años después de agredirlo. El impactante suceso, captado por las cámaras de seguridad, generó indignación en la comunidad y provocó una intensa búsqueda de los culpables.

El robo ocurrió a plena luz del día, el pasado viernes alrededor de las 2:30 p.m., en la joyería de Kim Hung. La policía confirmó que el asalto comenzó cuando una camioneta embistió la parte frontal de la tienda, rompiendo el escaparate y permitiendo la entrada de los ladrones.

Las grabaciones muestran a, al menos, 10 individuos, todos vestidos con sudaderas negras y pasamontañas, irrumpiendo en el local. Armados con hachas y martillos, comenzaron a destrozar las vitrinas para apoderarse de las joyas.

El dueño, un anciano de 88 años, se encontraba en la parte trasera de su negocio cuando varios asaltantes se dirigieron hacia él. En un intento desesperado por detenerlos, fue empujado brutalmente al suelo por uno de los agresores. Como resultado del ataque, la víctima sufrió un derrame cerebral y heridas por los cristales rotos, según informa el portal nypost.com.

Según Chris Moore, amigo del dueño, el anciano fue hospitalizado y, aunque se encuentra estable, el asalto lo dejó profundamente afectado. El valor de los daños materiales en la tienda se estima entre $50,000 y $100,000, sin contar las joyas robadas.

A pesar de la gravedad del crimen, la policía de San José ha confirmado que los sospechosos no han sido identificados y continúan prófugos. La investigación sigue en curso.

Mira la programación en Red Uno Play