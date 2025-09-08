Madre dejó a su bebé en un congelador para "dormir mejor"; el niño fue rescatado a tiempo

Una mujer en la India está siendo investigada por las autoridades tras un hecho que ha generado conmoción: colocó a su bebé recién nacido dentro de un congelador, supuestamente para poder dormir mejor.

Según los primeros reportes, la mujer habría sufrido una crisis de salud mental tras el parto, lo que habría motivado su comportamiento. El caso se encuentra en investigación, mientras el menor y su madre permanecen hospitalizados.

Fue el llanto desesperado del bebé lo que alertó a los familiares, quienes lograron sacarlo a tiempo del congelador. De inmediato, el niño fue atendido por personal médico, que confirmó que se encontraba estable y fuera de peligro. “Estamos agradecidos de que el bebé esté sano y de que ella esté recibiendo atención”, declaró un familiar a medios locales. “No sabíamos que algo así podía ocurrir después del parto, pensábamos que solo estaba cansada”, añadieron.

La madre fue ingresada a un centro de salud mental para recibir tratamiento especializado. Su condición psicológica será clave para el curso legal del caso.

¿Qué es la depresión postparto?

Según la Mayo Clinic, la depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. No debe confundirse con los “baby blues”, una forma más leve y pasajera de tristeza postnatal.

Los síntomas pueden incluir:

Tristeza profunda o ansiedad

Dificultad para dormir

Irritabilidad o fatiga extrema

Sensación de desconexión con el bebé

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para proteger tanto a la madre como al recién nacido.

Mira la programación en Red Uno Play