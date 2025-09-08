Madre dejó a su bebé en un congelador para "dormir mejor"; el niño fue rescatado a tiempo

Una mujer fue internada para recibir atención psiquiátrica, luego de que se descubriera que había colocado a su bebé en un congelador. El menor fue rescatado con vida y está fuera de peligro.
08/09/2025 18:09
Una mujer en la India está siendo investigada por las autoridades tras un hecho que ha generado conmoción: colocó a su bebé recién nacido dentro de un congelador, supuestamente para poder dormir mejor.
Según los primeros reportes, la mujer habría sufrido una crisis de salud mental tras el parto, lo que habría motivado su comportamiento. El caso se encuentra en investigación, mientras el menor y su madre permanecen hospitalizados.
La madre fue ingresada a un centro de salud mental para recibir tratamiento especializado. Su condición psicológica será clave para el curso legal del caso.
¿Qué es la depresión postparto?
Según la Mayo Clinic, la depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. No debe confundirse con los “baby blues”, una forma más leve y pasajera de tristeza postnatal.
Los síntomas pueden incluir:
Dificultad para dormir
Irritabilidad o fatiga extrema
Sensación de desconexión con el bebé
El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para proteger tanto a la madre como al recién nacido.
