Maduro vuelve a decretar el inicio de la Navidad desde el 1° de octubre

Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció por "decreto" el inicio de las festividades navideñas a partir del 1 de octubre, una medida que, según él, busca defender el "derecho a la felicidad y a la alegría" del pueblo venezolano. Este adelanto, que ya se ha implementado en años anteriores, se produce en un contexto de tensión con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Maduro hizo el anuncio durante su programa semanal Con Maduro+, donde afirmó que la fórmula de adelantar la Navidad ha sido exitosa para la economía y la cultura del país. "Este año también la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaita", expresó el mandatario. Según él, es una forma de mantener el espíritu positivo, ya que "nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad".

Esta no es la primera vez que Maduro toma una decisión similar. El año pasado, por ejemplo, también adelantó la Navidad en septiembre. La medida llega en un momento de escalada de tensiones, justo después de que Maduro ordenara la movilización de 25,000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la frontera con Colombia y el Caribe, en respuesta a la presencia de la flota de Estados Unidos en la zona, reportan medios internacionales como Clarín.

El mandatario venezolano defendió la movilización militar como una acción necesaria para la defensa de la soberanía nacional y la seguridad del país, mientras que el gobierno de Donald Trump manifestó que su despliegue naval tiene como objetivo el combate al narcotráfico.

Mira el video:

