Rescatan a niña de 6 años que vivía encerrada por sus padres en Brasil

Una niña de 6 años fue rescatada por la Policía del estado de São Paulo, Brasil, luego de vivir encerrada toda su vida en una casa. Sus propios padres la mantenían aislada del mundo, sin escuela, sin atención médica y sin contacto con otras personas.

La denuncia de un vecino fue clave para que las autoridades encontraran a la menor.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a la niña en muy mal estado. No sabía hablar, solo gritaba, y estaba muy débil. Fue llevada de inmediato a un hospital para hacerle exámenes médicos. Según los informes, nunca había sido vacunada ni había salido de la casa en sus seis años de vida.

Una consejera tutelar que participó en el rescate dijo que la niña tenía el cabello totalmente enredado, como si nunca se lo hubieran lavado, y que no comía alimentos sólidos. "Ella estaba deslumbrada con el mundo, como si lo viera por primera vez", explicó.

Los padres, un hombre de 54 años y una mujer de 45, fueron arrestados. La Policía revisó sus teléfonos y dijo que la madre no entendía la gravedad de lo que habían hecho. No tienen otros hijos y, al parecer, mantuvieron a la niña en esas condiciones desde que nació.

La Policía Civil de Brasil está investigando el caso como un posible secuestro cometido por los propios padres. También analizan si hubo problemas psicológicos o creencias extremas detrás del encierro. Mientras tanto, la niña permanece bajo cuidado del Estado.

