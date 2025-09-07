El exjugador de baloncesto Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 años, fue detenido el pasado sábado 26 de julio tras propinar una violenta golpiza a su pareja, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 años, dentro del ascensor de un condominio en la ciudad de Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio, que captaron el momento en el que Pereira Cabral golpea repetidamente a Juliana. Según el parte médico, la mujer recibió al menos 61 puñetazos en el rostro, lo que le provocó fracturas graves en la nariz, mandíbula, pómulos, cavidad ocular y el maxilar superior.

La víctima, que permanecía en estado de conmoción tras el ataque, brindó su testimonio ante los medios. “No salí del ascensor y él se enfureció. Dijo que me iba a morir y empezó a golpearme”, relató. “No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba lo bastante consciente como para recordar claramente todo lo que dijo”.

Debido a la severidad de las lesiones, Juliana solo puede ingerir alimentos líquidos o blandos, y continúa bajo tratamiento médico y psicológico.

Igor Eduardo Pereira Cabral fue detenido poco tiempo después del suceso. Su detención provisional fue transformada en prisión preventiva después de una audiencia de custodia.

