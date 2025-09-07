La Paz vive el Día del Peatón con 17 actividades para la ciudadanía 

La ciudad de La Paz celebrará este domingo el Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra con una agenda de al menos 17 actividades recreativas, culturales y deportivas, además del cierre total del tráfico vehicular desde las 08:00 hasta las 17:00.

Entre las principales actividades destacan una caravana ciclística que partirá desde El Alto hacia la zona Sur, talleres de reparación de bicicletas, caminatas perrunas, juegos de antaño, concursos de pelar papas y peinados rápidos, además de música y danza en distintas plazas y avenidas. Asimismo, en la zona de Hampaturi se desarrollarán carreras pedestres y ferias familiares.

La Alcaldía de La Paz garantizó la atención médica permanente durante la jornada, a través de los cinco hospitales municipales, el servicio de ambulancias y la línea gratuita 167, que estarán disponibles para cualquier emergencia. Del mismo modo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia atenderá casos de vulneración de derechos durante toda la jornada.

En cumplimiento de la norma, las puertas del Cementerio General y de La Llamita permanecerán cerradas este domingo, informó Patricia Endara, directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz (EDMCLP).

El Día del Peatón busca promover el cuidado del medioambiente y la salud de la población. Con la restricción vehicular, la ciudad se llenará de actividades familiares y deportivas que permitirán a los paceños disfrutar de aire limpio y espacios libres de contaminación.

