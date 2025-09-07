TEMAS DE HOY:
Nacionales

Defensa Civil informa que incendios forestales en Bolivia están bajo control

Respecto al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Calvimontes indicó que el fuego fue sofocado; sin embargo, se detectaron nuevos focos de calor en áreas cercanas a la frontera con Brasil.

Hans Franco

07/09/2025 13:49

Foto: Defensa Civil informa que incendios forestales están controlados
La Paz

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este domingo que todos los incendios forestales registrados en el territorio nacional están bajo control, gracias al trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas, gobiernos municipales y autoridades de Brasil para enfrentar los focos de calor en zonas fronterizas.

“En este momento todos los incendios forestales en el territorio nacional están controlados. A siete días del mes de septiembre podemos decir con certeza que Bolivia debe sentirse tranquila porque los focos activos están siendo atendidos por nuestras Fuerzas Armadas”, declaró la autoridad en entrevista con BTV.

Precisó que en el departamento de Santa Cruz solo se mantiene activo un incendio en la meseta de Caparuch, el cual continúa siendo combatido desde hace varias semanas.

Respecto al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Calvimontes indicó que el fuego fue sofocado; sin embargo, se detectaron nuevos focos de calor en áreas cercanas a la frontera con Brasil, lo que motivó una reunión bilateral con las autoridades del vecino país para reforzar las acciones conjuntas y evitar la propagación de incendios hacia ambos territorios.

La autoridad destacó que la respuesta interinstitucional y el trabajo coordinado permiten encarar de manera efectiva la emergencia ambiental y garantizar la protección de los ecosistemas afectados.

 

