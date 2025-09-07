¿Desaparecerán las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030?

El periodista Esteban Adul adelantó que Argentina, Uruguay y Paraguay no jugarían las clasificatorias al tener asegurada su presencia por ser parte de la sede.

Según el periodista Esteban Adul, las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían sufrir un cambio histórico. Argentina, Uruguay y Paraguay quedarían automáticamente clasificados al torneo por su condición de sedes, ya que los primeros partidos del campeonato se disputarán en esos tres países antes de continuar en España, Portugal y Marruecos.

De confirmarse esta situación, la Conmebol pasaría a tener tres cupos asegurados y solo siete selecciones disputarían las seis plazas restantes, mientras que una selección debería ir al repechaje. Esto significaría que, en teoría, todas las selecciones sudamericanas tendrían altas posibilidades de llegar al Mundial.

Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre el sistema de clasificación para la Copa del Mundo 2030, lo que mantiene abierta la incógnita sobre el futuro de las eliminatorias en la región.

