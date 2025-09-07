Bomberos logran controlar incendio forestal en Portachuelo

Un incendio de gran magnitud consumió al menos siete kilómetros de vegetación en el municipio de Portachuelo, departamento de Santa Cruz. A pesar de la extensión del fuego, los bomberos lograron controlar las llamas y evitaron que el siniestro afectara a las comunidades cercanas.

La Unidad Operativa de Bomberos de Rescate (UUBR) fue alertada por un ciudadano que viajó hasta Santa Cruz para solicitar ayuda. Tras una evaluación inicial, se movilizó un contingente de 18 bomberos, equipados con una cisterna de 10.000 litros, una camioneta de ataque rápido y una unidad de rescate.

Según el informe de Alejandro Castillo, de Bomberos UUBR, el incendio afectó tanto a propiedades privadas como a tierras comunales, y amenazó a tres comunidades de la zona. La principal tarea de los bomberos, además de proteger a los habitantes, fue evitar que el fuego continuara expandiéndose.

Aunque el incendio ya está bajo control, el personal de Bomberos se mantiene en la zona realizando labores de monitoreo para prevenir posibles reactivaciones. Se espera que el contingente retorne a su base después del mediodía.

