¿Vas a salir este Día del Peatón? Así estará el clima en el eje central del país

Este domingo 7 de septiembre se celebra el Día del Peatón a nivel nacional, una jornada pensada para reducir la contaminación ambiental y fomentar las actividades al aire libre, sin la circulación de vehículos motorizados.

En Red Uno te contamos cómo estará el clima en las principales ciudades del eje central del país, para que puedas planificar mejor tus actividades.

Santa Cruz

En la capital cruceña se espera un día soleado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados durante la tarde. La humedad relativa será de aproximadamente 38 por ciento, lo que indica un ambiente caluroso y seco.

La Paz

En la Sede de Gobierno el panorama será distinto. Se pronostica un clima frío durante la mañana, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12 grados por la tarde. La humedad alcanzará el 82 por ciento.

Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente despejado, pero hacia la tarde se prevén lluvias leves, por lo que quienes salgan a disfrutar del Día del Peatón deberían considerar llevar ropa abrigada y un paraguas.

Cochabamba

En la Llajta el día comenzará con una temperatura mínima de 11 grados y alcanzará una máxima de 24 grados por la tarde. La humedad será de 55 por ciento. Durante la mañana es posible que el cielo esté algo nublado, pero se espera que se despeje progresivamente, dejando pasar un sol radiante que acompañará la mayor parte del día.

Mira la programación en Red Uno Play