Quiroga: “Conmigo se acaba el narcotráfico, habrá un país libre y seguro”

En menos de dos meses, se han registrado al menos cuatro acribillamientos en el Trópico de Cochabamba y siete asesinatos en Santa Cruz, además de secuestros y emboscadas armadas. La situación ha encendido las alertas tanto en el oriente como en el centro del país.

Ante este panorama, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga lanzó duras críticas contra Evo Morales y el actual Gobierno. Aseguró que el narcotráfico se ha enquistado en zonas bajo influencia del expresidente y advirtió que las mafias internacionales están operando con libertad en Bolivia.

“Ver cómo en Santa Cruz hay balaceras y en Entre Ríos también, eso es por el narcotráfico de Evo Morales. Con Tuto Quiroga y la Alianza Libre se acaba el narcotráfico”, declaró en un mensaje público.

El exmandatario afirmó que organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC), el Vermelho y redes europeas de tráfico de drogas se están trasladando al país por la producción de cocaína en el Trópico de Cochabamba.

“Ya no quieren comprar a los brasileños, están viniendo aquí a comprar la cocaína de Evo Morales y se están peleando por eso. Conmigo no va a haber cocaína, va a haber un país libre, seguro, tranquilo y sin criminalidad”, sentenció.

