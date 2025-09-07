Tuto advierte con procesar a autoridades del BCB si no se encuentran 22 toneladas de oro

El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga, advirtió que, de llegar al gobierno, procesará penalmente a las autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) si no encuentra al menos 22 toneladas de oro físico en las bóvedas de la institución.

Quiroga afirmó que la ley exige que el BCB mantenga un mínimo de 22 toneladas de oro sin pignoración, es decir, libres de compromisos o garantías internacionales. Según el candidato, existe información de que parte de ese oro ya habría sido comprometido, lo cual calificó como “ilegal”.

“Si el 8 de noviembre no están las 22 toneladas de oro en las bóvedas del Banco Central, van a ir presos”, advirtió Quiroga. “Prepárense para responder por eso”, sentenció.

Quiroga exigió que el Banco Central informe públicamente a la población boliviana —y no solo a partidos políticos— sobre la cantidad real de oro disponible, y aclaró que no se trata de “información privilegiada”.

También expresó preocupación por el estado de las reservas internacionales, el abastecimiento de diésel y gasolina, y señaló que, según su visión, el país podría enfrentar una grave crisis económica antes del 8 de noviembre.

