En un acto cargado de emoción, los campeones mundiales brasileños, ya jubilados, fueron homenajeados en el Maracaná durante el intervalo del partido que enfrentó a Brasil y Chile. Los jugadores desfilaron sobre la grama, algunos vistiendo la camiseta de la Canarinha con sus nombres, y recibieron aplausos y vítores de los presentes.

Entre los homenajeados destacó José Macia ‘Pepe’, de 90 años, bicampeón mundial en Suecia 1958 y Chile 1962, quien expresó su felicidad por regresar al estadio donde protagonizó grandes partidos: “Recibí la invitación con mucho honor y felicidad. Es bueno ver a los jóvenes y sentir el reconocimiento”, afirmó.

También recibieron ovaciones figuras de los títulos de Estados Unidos 1994 y Corea del Sur y Japón 2002. Los campeones presentes fueron:

Suecia 1958 y Chile 1962: Pepe.

México 1970: Jairzinho, Brito, Gerson, Roberto Miranda, Dadá Maravilha, Paulo Cézar Caju y Marco Antonio.

Estados Unidos 1994: Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva, Taffarel, Branco y Zinho.

Corea del Sur y Japón 2002: Edílson, Kleberson, Lúcio, Ricardinho, Denílson y Anderson Polga.

Los homenajeados se dirigieron al centro de la cancha para posar con trofeos y recibir el reconocimiento del público, mientras Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), destacó que la iniciativa busca “reconstruir” la relación entre la selección y sus aficionados, muchos de los cuales han mostrado descontento por la ausencia de títulos mundiales en los últimos 23 años.

El acto reafirma el legado de estas leyendas y su conexión histórica con la Canarinha, recordando a todos la grandeza de Brasil en el fútbol mundial.

