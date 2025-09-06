Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección africana en asegurarse un lugar en la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Walid Regragui superó con autoridad a Níger por 5-0, en un partido que coincidió con la inauguración del estadio Príncipe Moulay Abdellah, en lo que se considera un hito para el país.

Los goles de Ismael Saibari (por duplicado), Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane y Azzedine Ounahi sellaron el triunfo, tras la expulsión de un jugador visitante a los 26 minutos. Con este resultado, Marruecos confirma su séptima participación mundialista, después de sus anteriores actuaciones en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022, donde alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto en Qatar.

Hasta el momento, ya son 17 las selecciones clasificadas, sumándose a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Además, Nueva Zelanda se aseguró el boleto desde Oceanía, mientras que Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia representan a Asia. En Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay clasificaron de manera directa, dejando a Bolivia y Venezuela pendientes de definir el repechaje para el séptimo puesto.

El Mundial 2026 será histórico al contar por primera vez con 48 equipos y disputarse en 16 ciudades de los tres países anfitriones. El torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con Estados Unidos concentrando la mayor cantidad de sedes, seguido de México y Canadá.

