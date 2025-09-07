CR7 lidera a Portugal en debut perfecto rumbo al Mundial 2026

Portugal inició su camino hacia el Mundial de 2026 con una contundente victoria sobre Armenia por 5-0 en Ereván, con Cristiano Ronaldo como gran protagonista al anotar un doblete. A sus 40 años, el delantero mantiene su récord de goles con la selección portuguesa, sumando 140 en 222 encuentros.

El partido estuvo marcado por un emotivo homenaje a Diogo Jota, exdelantero portugués fallecido en julio, guardándose un minuto de silencio antes del encuentro. La Seleçao no tardó en reflejar su superioridad: Joao Félix abrió el marcador, seguido por los goles de Ronaldo, Joao Cancelo y nuevamente Félix para sellar la goleada bajo la dirección del español Roberto Martínez. Portugal visitará el martes a Hungría en su siguiente desafío clasificatorio.

Por su parte, Inglaterra logró una victoria 2-0 frente a Andorra, aunque con algunas señales de preocupación en su juego. A pesar de sumar su cuarto triunfo consecutivo en el Grupo K, el equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró dificultades en la efectividad y concentración, recordando que aún debe mejorar si quiere aspirar a un nuevo título mundial.

Mientras Portugal da un fuerte mensaje de candidatura, las selecciones europeas continúan ajustando su camino hacia la próxima Copa del Mundo, en una jornada inicial que deja tanto certezas como interrogantes.

