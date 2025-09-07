Entre risas y lágrimas: niño cumple su sueño de conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo

Un momento lleno de emoción se vivió durante el partido entre Portugal y Armenia, por el inicio de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. Antes del inicio del encuentro, un niño que acompañó a Cristiano Ronaldo en la salida al campo de juego no pudo contener las lágrimas mientras formaban para cantar el himno nacional.

Las cámaras de la transmisión captaron al pequeño llorando, riendo y mostrando su emoción al estar tan cerca de su ídolo. Cristiano Ronaldo, consciente del gesto del niño, le tocó el hombro en señal de cariño, sonriendo y reconociendo su admiración. El momento rápidamente recorrió las redes sociales, generando una ola de ternura y admiración entre los fanáticos del fútbol a nivel mundial.

En lo deportivo, Portugal no dio lugar a sorpresas y goleó 5-0 a Armenia en su estreno en las Eliminatorias Europeas. Cristiano Ronaldo brilló nuevamente al anotar dos goles, alcanzando un total de 942 en su carrera. Mientras tanto, el niño vivió un sueño hecho realidad al ver a su ídolo en acción y compartir un instante inolvidable con él en el estadio.

