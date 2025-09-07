Alcalde de Lagunillas destaca apoyo de Ivo Kuljis en fiesta patronal

En el marco de la celebración de la fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe, el alcalde del municipio de Lagunillas, Héctor Contreras, expresó su agradecimiento al empresario Ivo Kuljis, quien participó como alférez de esta importante festividad religiosa y cultural.

Durante su intervención, el alcalde destacó el compromiso de Kuljis con la promoción de las tradiciones y costumbres del Chaco boliviano, calificándolo como un “querendón” de esta tierra.

“Agradecer a todos los que hacen posible y tienen ese corazón grande con este pueblo, como es el señor Ivo Kuljis, que es uno de los querendones de esta tierra, y que trabaja día a día por mostrar las potencialidades de la cultura, de la tradición de esta antigua Santa Cruz”, expresó Contreras.

Uno de los eventos centrales de esta celebración fue el concurso de ballets folclóricos, que reunió a delegaciones de distintas provincias y comunidades. La actividad formó parte del programa “Iluminatoria”, iniciativa impulsada para difundir y revitalizar la cultura chaqueña en toda la región.

“Decidimos hacer este programa de iluminatoria en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos, y hoy día culminamos con los premios finales. Ha sido una idea muy bonita, ojalá podamos hacerla todos los años”, añadió el alcalde, agradeciendo a todos los colaboradores que hicieron posible el evento.

