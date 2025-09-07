TEMAS DE HOY:
Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico Lorgio Saucedo

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alcalde de Lagunillas destaca apoyo de Ivo Kuljis en fiesta patronal

El alcalde del municipio destacó la contribución del empresario a la difusión de la cultura del Chaco boliviano durante las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/09/2025 21:50

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco de la celebración de la fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe, el alcalde del municipio de Lagunillas, Héctor Contreras, expresó su agradecimiento al empresario Ivo Kuljis, quien participó como alférez de esta importante festividad religiosa y cultural.

Durante su intervención, el alcalde destacó el compromiso de Kuljis con la promoción de las tradiciones y costumbres del Chaco boliviano, calificándolo como un “querendón” de esta tierra.

“Agradecer a todos los que hacen posible y tienen ese corazón grande con este pueblo, como es el señor Ivo Kuljis, que es uno de los querendones de esta tierra, y que trabaja día a día por mostrar las potencialidades de la cultura, de la tradición de esta antigua Santa Cruz”, expresó Contreras.

Uno de los eventos centrales de esta celebración fue el concurso de ballets folclóricos, que reunió a delegaciones de distintas provincias y comunidades. La actividad formó parte del programa “Iluminatoria”, iniciativa impulsada para difundir y revitalizar la cultura chaqueña en toda la región.

“Decidimos hacer este programa de iluminatoria en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos, y hoy día culminamos con los premios finales. Ha sido una idea muy bonita, ojalá podamos hacerla todos los años”, añadió el alcalde, agradeciendo a todos los colaboradores que hicieron posible el evento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD