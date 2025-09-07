¿A cuánto asciende la multa por circular sin permiso este Día del Peatón?

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que todo está listo para la celebración del Día Nacional del Peatón, que se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre.

La jornada busca promover actividades recreativas, deportivas y de concienciación ambiental, restringiendo por completo la circulación vehicular desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

Los nueve macrodistritos paceños han preparado una variedad de actividades familiares que incluyen eventos deportivos y espacios para compartir con mascotas. Todas las avenidas y vías estarán habilitadas exclusivamente para los peatones, con el objetivo de que la ciudadanía disfrute del día caminando o en bicicleta.

Además, el municipio informó que se han dispuesto todos los servicios de emergencia. En caso de una urgencia médica, los ciudadanos deben comunicarse con el número 167; y ante cualquier otro tipo de emergencia en los barrios, llamar al 114.

Se han emitido 350 permisos especiales de circulación, principalmente para servicios esenciales. A quienes cuenten con este permiso se les recuerda que la velocidad máxima autorizada es de 20 kilómetros por hora. También se permitirá el tránsito de vehículos que transporten pasajeros hacia el aeropuerto internacional.

La Policía Nacional estará a cargo del control y cumplimiento de las restricciones. Las personas que circulen sin autorización serán sancionadas con una multa de 300 bolivianos.

