Con fe y tradición, Lagunillas celebra a su patrona la Virgen de Guadalupe

El municipio de Lagunillas, en Santa Cruz, inició este fin de semana sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe con una multitudinaria procesión que recorrió la plaza principal y concluyó en la iglesia central del pueblo.

El alférez de esta gestión, Ivo Kuljis, encabezó la llegada de la imagen junto a una multitud de feligreses que expresaron su fe y devoción. Los organizadores destacaron el compromiso y respaldo del empresario cruceño, quien no solo asumió la responsabilidad de la festividad religiosa, sino que también impulsa proyectos culturales y turísticos en la región.

“Todas las actividades que se vienen desarrollando han contado con el apoyo de don Ivo. Gracias a él pudimos avanzar en proyectos de investigación para promover a Lagunillas como destino turístico y anoche vivimos una velada espectacular con música y danza”, señaló Tatiana Terrazas, parte de la organización.

La celebración incluyó una cabalgata, un desayuno campestre y diversos juegos tradicionales, además de la elección de la reina de la fiesta. En la víspera, el pueblo disfrutó de presentaciones artísticas con Erick Claro y Leo Camargo, en una noche que fue destacada por los asistentes como un reflejo del entusiasmo y apoyo de Kuljis.

“Es un orgullo para Lagunillas contar con una personalidad que apuesta tanto por este pueblo y que muestra un cariño tan desprendido”, añadieron los organizadores.

Las actividades religiosas y culturales continuarán durante la semana, consolidando a la festividad de la Virgen de Guadalupe como una de las expresiones de fe y tradición más importantes de la provincia Cordillera, con el impulso decisivo de su alférez.

