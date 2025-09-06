Lagunillas celebra su fiesta patronal y el día de la tradición con un gran despliegue cultural

La capital de la provincia Cordillera, Lagunillas, se viste de fiesta para conmemorar a su patrona, la Virgen de Guadalupe, y celebrar el Día de la Tradición Laguneja. Las festividades, que cuentan con el apoyo del empresario Ivo Kuljis como alférez, han atraído a familias y artistas de todo el Gran Chaco.

La jornada de este viernes estuvo marcada por la gran final del concurso de canto y danza "Voces y Movimiento del Gran Chaco", que se llevó a cabo en la plaza principal. El evento reunió a talentos de las provincias de Hernando Siles, Luis Calvo, Cordillera y Gran Chaco. "El propósito es encontrar a los mejores bailarines y artistas, con un jurado de primer nivel", explicó Tatiana Terrazas, parte del comité organizador.

La noche continuará con la música del Trío Oriental y ritmos guaraníes, para culminar con un concierto del artista nacional Erick Claros, quien pondrá a todos a bailar.

Las celebraciones no terminan aquí. Mañana, sábado, el municipio se volcará a festejar el Día de la Tradición Laguneja, que comenzará a las 6 a.m. con una peregrinación y cabalgata desde la comunidad de Terraza. El programa incluye un desayuno campestre con autoridades, juegos tradicionales, carreras de caballo y la esperada elección de la Reina de la Tradición. La noche de clausura contará con la presencia de más artistas para cerrar la fiesta por todo lo alto. "Estamos muy agradecidos con el señor Ivo Kuljis y su familia, quienes han hecho posible este encuentro", concluyó Terrazas.

Mira la programación en Red Uno Play