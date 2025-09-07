TEMAS DE HOY:
Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico Lorgio Saucedo

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Este domingo se vivirá el Día de la Tradición en la capital cruceña

La capital cruceña vivirá una jornada llena de música, danzas típicas, desfiles, gastronomía y tradición este domingo 7 de septiembre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/09/2025 22:13

Foto: Federación de Fraternidades Cruceñas
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con entusiasmo, música, danzas y sabor local, este domingo 7 de septiembre se celebrará el Día de la Tradición Cruceña, una jornada dedicada a reafirmar el orgullo, la cultura y las costumbres del pueblo oriental.

La jornada arrancará a las 11:30 de la mañana con la tradicional concentración en la plaza 24 de Septiembre, punto de encuentro donde comparseros, grupos folklóricos y ciudadanía en general darán inicio a un recorrido lleno de color y tradición rumbo a la feria exposición.

El desfile avanzará por la calle Ayacucho, conectará con el primer anillo, continuará por la avenida Landívar hasta el segundo anillo, y finalmente seguirá por la avenida Roca y Coronado hasta llegar al Parqueo #2 de Fexpocruz, donde culminará con una gran Verbena Popular.

Durante la verbena, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, bailes típicos, tamboritas, y una variada muestra gastronómica. El cierre estará marcado por uno de los momentos más esperados: la elección de la Reina de la Tradición 2025, entre 20 candidatas que competirán por representar el espíritu cruceño durante el próximo año.

La actividad forma parte de la agenda oficial por la efeméride departamental, y busca mantener vivas las expresiones culturales del oriente boliviano, promoviendo la identidad regional entre las nuevas generaciones.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD