Este domingo se vivirá el Día de la Tradición en la capital cruceña

Con entusiasmo, música, danzas y sabor local, este domingo 7 de septiembre se celebrará el Día de la Tradición Cruceña, una jornada dedicada a reafirmar el orgullo, la cultura y las costumbres del pueblo oriental.

La jornada arrancará a las 11:30 de la mañana con la tradicional concentración en la plaza 24 de Septiembre, punto de encuentro donde comparseros, grupos folklóricos y ciudadanía en general darán inicio a un recorrido lleno de color y tradición rumbo a la feria exposición.

El desfile avanzará por la calle Ayacucho, conectará con el primer anillo, continuará por la avenida Landívar hasta el segundo anillo, y finalmente seguirá por la avenida Roca y Coronado hasta llegar al Parqueo #2 de Fexpocruz, donde culminará con una gran Verbena Popular.

Durante la verbena, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, bailes típicos, tamboritas, y una variada muestra gastronómica. El cierre estará marcado por uno de los momentos más esperados: la elección de la Reina de la Tradición 2025, entre 20 candidatas que competirán por representar el espíritu cruceño durante el próximo año.

La actividad forma parte de la agenda oficial por la efeméride departamental, y busca mantener vivas las expresiones culturales del oriente boliviano, promoviendo la identidad regional entre las nuevas generaciones.

