VIDEO: Delincuente aprovecha descuido y roba caja con mercadería en el Abasto

La inseguridad vuelve a preocupar a los comerciantes del antiguo mercado Abasto, luego de que en las últimas horas se registrara un nuevo hecho delictivo que dejó pérdidas económicas a un vendedor de este centro de abastecimiento de la capital cruceña.

El robo, ocurrido alrededor de las 15:00 del viernes, quedó grabado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camisa y pantalón claros que se acerca a un puesto y se lleva una caja con mercadería.

“Lamentablemente esto sucedió ayer. Yo fui a traer un champú que no tenía a mano, el ladrón vio la caja y aprovechó el descuido. Como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón”, relató la víctima, que estimó la pérdida en aproximadamente mil bolivianos.

Los comerciantes señalaron que este no es un hecho aislado. La semana pasada también se denunció el robo de una mochila en otro sector del mercado, lo que refuerza la percepción de inseguridad entre los vendedores.

“Pedimos más seguridad, que la Policía haga patrullajes constantes. Estos robos son frecuentes y dejan en zozobra a quienes trabajamos aquí”, reclamó una de las comerciantes.

Ante la situación, los afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales y policiales para reforzar la vigilancia en el mercado.

