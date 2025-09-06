Tiene buena pegada y controla el balón: la monja que sorprende en el fútbol

En Italia, el fútbol no deja de generar historias curiosas. Esta vez, la protagonista es una monja seguidora del FC Rieti, equipo que compite en la quinta división del balompié italiano. Un video difundido en redes sociales la muestra practicando con el balón, despertando admiración por su técnica y potencia al momento de rematar.

Las imágenes, grabadas en un campo deportivo del club, han alcanzado miles de reproducciones y se han convertido en tendencia. En ellas se aprecia cómo la religiosa, declarada hincha del Rieti, domina la pelota con facilidad y, tras un disparo al arco, convierte el gol que celebra levantando las manos al cielo.

Los usuarios destacaron la naturalidad con la que se desenvuelve en la cancha y el entusiasmo con el que disfruta del juego. La “monja futbolera”, como ya la llaman en redes, se ha convertido en símbolo de que la pasión por el deporte puede encontrarse en los lugares más inesperados.

