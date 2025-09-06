"Arrebataron la libertad del pueblo": Conor McGregor se postula como candidato a la presidencia de Irlanda

Conor McGregor, una de las figuras más mediáticas de la UFC, sorprendió al anunciar que pretende competir en las elecciones presidenciales de Irlanda previstas para el 24 de octubre. El exluchador hizo pública su aspiración mediante un video difundido en redes sociales, donde solicitó a sus seguidores y a representantes locales que respalden su candidatura.

Según la normativa vigente, cualquier ciudadano mayor de 35 años puede aspirar al cargo si obtiene el apoyo de al menos 20 parlamentarios o de cuatro autoridades locales. McGregor, que aún no cumple ese requisito, confía en que sus simpatizantes lo ayuden a lograrlo en los próximos días.

El exdeportista, conocido por su carácter polémico, justificó su decisión en la necesidad de dar soluciones a lo que considera problemas de fondo en el país, como el incremento de la inmigración y el aumento de familias sin hogar. Además, prometió que de alcanzar la nominación dará voz a aquellos representantes locales que, en su opinión, no son escuchados por el actual gobierno.

Con un discurso cargado de críticas, McGregor busca trasladar su fama y su espíritu combativo al terreno político, aunque los analistas señalan que su camino hacia la boleta electoral será tan desafiante como las batallas que libró dentro del octágono.

