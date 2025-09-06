[VIDEO] Así fue el atraco a dos mujeres en Santa Cruz: “Ver un arma nos shockeó a las dos”

Cámaras de seguridad de la urbanización Santa Cruz, ubicada en la zona sur de la capital cruceña, registraron el momento en que dos mujeres fueron interceptadas por delincuentes a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, las encañonó con un arma de fuego y les robó sus pertenencias.

Las víctimas, que ya formalizaron la denuncia ante la Policía, relataron que regresaban de entregar pedidos en la terminal, como parte de un emprendimiento de venta de vestidos. A pocos metros de llegar a su vivienda, fueron sorprendidas por los delincuentes.

“Uno de ellos se bajó con su arma de fuego, nos encañonó y nos dijo que le entreguemos todo, que no le miremos la cara porque si no nos iban a disparar. Por el susto y la impresión, entregamos los teléfonos y la billetera. Lo más importante para nosotras era el celular, porque es nuestra fuente de trabajo”, declaró una de las jóvenes.

La víctima añadió que los agresores eran bolivianos y que la violencia con la que actuaron las dejó impactadas.

“El haber visto un arma nos shockeó. Tal vez mi amiga intentó reaccionar, pero al recibir un golpe quedó quieta. Las cosas materiales se pueden recuperar, pero el susto y la violencia que estamos viviendo actualmente es demasiado”, expresó.

Los vecinos de la urbanización se mostraron preocupados por el hecho y pidieron mayor presencia policial en la zona, donde aseguran que los robos y atracos se han vuelto frecuentes.

La Policía investiga el caso y revisa las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con los responsables del atraco.

