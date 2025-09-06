TEMAS DE HOY:
Policial

“Nos dijeron si los mirábamos, nos disparaban”: mujeres relatan violento atraco en la zona sur

Las víctimas regresaban de la terminal, donde habían entregado algunos pedidos de su pequeño emprendimiento de venta de vestidos, cuando fueron interceptadas por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Charles Muñoz Flores

06/09/2025 8:30

Víctimas de asalto piden justicia tras ser amenazadas con disparos. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

“Nos dijeron que si les mirábamos, nos disparaban”. Con esa frase marcada por el miedo, dos jóvenes emprendedoras relataron el violento atraco que sufrieron la noche del viernes en la urbanización Santa Cruz, ubicada en la zona sur de la capital cruceña.

Las víctimas regresaban de la terminal, donde habían entregado algunos pedidos de su pequeño emprendimiento de venta de vestidos, cuando fueron interceptadas por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

“Uno de ellos descendió y nos encañonó con un arma de fuego. Nos exigió que entregáramos todo y que no los miráramos a la cara, porque de lo contrario nos dispararía”, contó una de las afectadas aún con la voz entrecortada.

Por el miedo y la sorpresa, las jóvenes entregaron sus teléfonos celulares, billeteras y demás pertenencias. Sin embargo, lo que más lamentan es la pérdida de sus dispositivos móviles, donde almacenaban los contactos y la gestión de su emprendimiento.

“El arma nos choqueó. Fue la primera vez que vivimos algo así. A mi amiga la intentaron golpear cuando quiso reaccionar, pero se quedó paralizada por el miedo”, relató.

Ambas identificaron a los atacantes como bolivianos y ahora piden a la Policía que los capture para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de hechos.

“Las cosas materiales pueden recuperarse, pero el susto y la violencia que se vive hoy en día es demasiado. Necesitamos seguridad”, concluyó una de ellas.

 

