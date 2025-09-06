Detención preventiva para capitán de Policía acusado de pornografía; habría más de 30 víctimas

Este viernes, la justicia determinó enviar a la cárcel con detención preventiva por dos meses al capitán de Policía acusado por el presunto delito de pornografía. La decisión se tomó luego de que en su dispositivo celular se hallaran numerosas imágenes íntimas de mujeres con las que habría sostenido relaciones sexuales.

Según el abogado de la esposa del capitán, quien también figura como una de las víctimas, al menos 30 mujeres fueron identificadas como presuntas víctimas. Las imágenes y videos habrían sido captados sin consentimiento. Entre ellas, se presume que dos serían menores de edad.

El hecho fue denunciado por su expareja, quien también figura como una de las víctimas. Según la denuncia, el oficial la habría extorsionado con la difusión de material íntimo si no accedía a sus peticiones.

“Estas imágenes tienen fecha y año de cada una de las víctimas”, declaró el abogado Jhonny Castelu, representante legal de la esposa del capitán de Policía.

Es una cantidad considerable de material el que fue entregado a los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según información preliminar, algunas de las grabaciones habrían sido realizadas en instalaciones policiales.

De acuerdo con el abogado de la denunciante, en los videos se habría identificado a dos menores de edad. Por este motivo, no se descarta una ampliación de la imputación penal hacia presunta violación, aunque el caso continúa en etapa de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play