TEMAS DE HOY:
capitán de policía acusado de pornografía Caso Lorgio Saucedo Narcotráfico en Cochabamba

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Fue despedida! Buscan al sujeto que agredió a su expareja dentro de su trabajo en Oruro

La víctima, madre de cuatro hijos, tiene 10 días de impedimento tras sufrir una agresión por parte de su concubino. Luego del hecho, fue despedida de su trabajo. El agresor se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.

Red Uno de Bolivia

05/09/2025 21:15

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este viernes que la Policía y el Ministerio Público están en la búsqueda del sujeto que agredió violentamente a su expareja. El hecho ocurrió dentro del lugar donde la víctima trabajaba.

Según la autoridad, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento constituyen pruebas suficientes para demostrar la agresión física cometida contra su concubina.

En las imágenes se observa al sujeto ingresar molesto a la oficina de la víctima. Primero arroja los objetos del escritorio y luego la agrede violentamente.

“La víctima es una persona de sexo femenino madre de cuatro niños menores de edad, donde el concubino asistió a su fuente de trabajo empezó a destrozar todo y la agredió de forma violenta. La mujer fue despedida de su fuente laboral”, manifestó Morales.

 

 

La víctima tiene 10 días de impedimento médico. Tras la agresión, el sujeto se dio a la fuga y la Policía activó los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD