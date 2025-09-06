Video: ¡Fue despedida! Buscan al sujeto que agredió a su expareja dentro de su trabajo en Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este viernes que la Policía y el Ministerio Público están en la búsqueda del sujeto que agredió violentamente a su expareja. El hecho ocurrió dentro del lugar donde la víctima trabajaba.

Según la autoridad, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento constituyen pruebas suficientes para demostrar la agresión física cometida contra su concubina.

En las imágenes se observa al sujeto ingresar molesto a la oficina de la víctima. Primero arroja los objetos del escritorio y luego la agrede violentamente.

“La víctima es una persona de sexo femenino madre de cuatro niños menores de edad, donde el concubino asistió a su fuente de trabajo empezó a destrozar todo y la agredió de forma violenta. La mujer fue despedida de su fuente laboral”, manifestó Morales.

La víctima tiene 10 días de impedimento médico. Tras la agresión, el sujeto se dio a la fuga y la Policía activó los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero.

