Video: ¡Fue despedida! Buscan al sujeto que agredió a su expareja dentro de su trabajo en Oruro

La víctima, madre de cuatro hijos, tiene 10 días de impedimento tras sufrir una agresión por parte de su concubino. Luego del hecho, fue despedida de su trabajo. El agresor se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.
05/09/2025 21:15
Escuchar esta nota
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este viernes que la Policía y el Ministerio Público están en la búsqueda del sujeto que agredió violentamente a su expareja. El hecho ocurrió dentro del lugar donde la víctima trabajaba.
Según la autoridad, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento constituyen pruebas suficientes para demostrar la agresión física cometida contra su concubina.
En las imágenes se observa al sujeto ingresar molesto a la oficina de la víctima. Primero arroja los objetos del escritorio y luego la agrede violentamente.
La víctima tiene 10 días de impedimento médico. Tras la agresión, el sujeto se dio a la fuga y la Policía activó los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero.
