Un hombre protagonizó un impactante accidente de tránsito al chocar de frente contra un camión, pero, de forma milagrosa, logró sobrevivir al fuerte impacto. El hecho, captado por cámaras de seguridad, causó asombro por la magnitud de la colisión.

El video del suceso, que se difundió en redes sociales, muestra cómo el conductor de un automóvil de color oscuro, al intentar adelantar en un cruce, se encontró de frente con un camión de gran tamaño. El impacto fue tan fuerte que el auto quedó completamente destrozado en la parte delantera, con partes esparcidas por la vía.

A pesar de que el vehículo quedó hecho chatarra y su carrocería totalmente destruida, la cabina se mantuvo relativamente intacta. Esto, sumado al uso del cinturón de seguridad y la activación de las bolsas de aire, fue crucial para que el conductor sobreviviera.

Las imágenes posteriores al accidente muestran a personas auxiliándolo mientras intentan abrir la puerta para liberarlo. El conductor fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención, aunque su estado de salud no ha sido revelado.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play