Policial

Macabro hallazgo en Santa Cruz: bebé fue encontrado sin vida en la basura; investigan posible aborto

Según el Código Penal, si se identificara a la madre, podría recibir una sanción de entre 1 y 3 años de prisión. Si el aborto hubiera sido inducido por otra persona, la pena podría ser de 2 a 6 años.

Naira Menacho

05/09/2025 21:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé entre la basura, en la zona oeste de Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez informó que las investigaciones preliminares apuntan a que se trataría de un aborto.

“Lo que se tiene es que habría sido un aborto. Lo que no se ha podido determinar es si fue inducido o no”, afirmó Fernando Yabeta, jefe de la Defensoría de la Niñez.

Según el Código Penal, si se identifica a la madre, podría recibir una sanción de entre 1 a 3 años de prisión. En caso de que el aborto hubiera sido inducido por otra persona, la pena podría ser de 2 a 6 años.

 

 

De acuerdo con el representante de la Defensoría de la Niñez, en lo que va del año se han registrado cuatro casos similares. Sin embargo, lo que más preocupa a la institución es que dos de ellos ocurrieron solo en esta semana.

 

 

