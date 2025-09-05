Caso Lorgio Saucedo: aprehendidos son enviados a la cárcel con detención preventiva

La Fiscalía imputó a los cuatro aprehendidos por el asesinato de Lorgio Saucedo Méndez por los delitos de secuestro, organización criminal y tenencia y portación de armas.

Tras la audiencia cautelar, los sindicados recibieron la medida de 180 días de detención preventiva, que deberán cumplir en la cárcel de Palmasola.

Entre los cautelados se encuentra Yerco J. I. M., piloto de aviación y considerado el principal sospechoso, quien además habría confesado el crimen.

Los otros tres imputados son Bruno D. P. P., Romer G. M. y Elvis Richard G. H., este último de nacionalidad peruana.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso armas de grueso calibre, más de 30 casquillos percutados, celulares con un video de la ejecución, además de prendas de vestir de la víctima halladas en el aeródromo de Coloradillo.

Según el Ministerio Público, estos elementos fueron pruebas suficientes para disponer la reclusión preventiva de los cuatro implicados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Lorgio Saucedo fue asesinado mientras intentaba cobrar una deuda de 300.000 dólares.

La víctima tenía antecedentes penales, incluyendo procesos por estafa, delitos patrimoniales y presuntos casos de secuestro.

