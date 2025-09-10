Comunario asegura que escuchó disparos en hangar incautado en Coloradillo

A una semana de la desaparición de Lorgio Saucedo, la Policía sigue con los operativos en torno al hangar incautado en la comunidad de Coloradillo, en el municipio de Warnes, donde testigos relatan haber escuchado disparos y visto movimientos inusuales.

Un comunario declaró a Red Uno de Bolivia que el día del allanamiento se escucharon ráfagas de disparos y se divisaron avionetas sobrevolando a baja altura.

“Se escucharon varios disparos, como de metralletas, y luego se vieron dos avionetas volar bajo; después se calmó”, señaló.

El comunario también relató que en la zona era frecuente observar la presencia de vehículos de lujo, sobre todo en horas de la madrugada y la tarde.

Según la cronología policial, tras los disparos se produjo el ingreso al aeródromo con un fuerte operativo y helicópteros sobrevolando el lugar.

Hasta ahora no se ha identificado al propietario del hangar ni se logró ubicar el cuerpo de Lorgio Saucedo.La Policía continúa con rastrillajes en la zona y aguarda los resultados del microaspirado a seis avionetas secuestradas, lo que podría aportar nuevas pistas sobre el caso.

