Fiscalía enviará a La Paz muestras de avionetas halladas en Warnes

El Ministerio Público y la Policía realizaron el microaspirado a las avionetas encontradas en un hangar clandestino en la comunidad Coloradillo, municipio de Warnes, con el objetivo de determinar si el asesinato de Lorgio Saucedo está vinculado a actividades de narcotráfico.

El operativo se ejecutó la madrugada de este jueves y permitió también el hallazgo de armas de fuego y caletas presuntamente usadas para almacenar drogas.

El fiscal del caso, Julio César Porras, informó que las muestras recogidas durante el microaspirado fueron enviadas a La Paz, y que los resultados estarán disponibles en un plazo de una semana a diez días.

“Ya se concluyó el rastrillado. Son seis avionetas aproximadamente, también encontramos las caletas vacías. Las armas fueron entregadas al fiscal de armas y esperamos los resultados del microaspirado”, señaló Porras.

De acuerdo con la información oficial, las aeronaves conservaban sus asientos, lo que permitirá ampliar las pericias.

Hasta el momento, existen cuatro personas aprehendidas en relación con el caso, entre ellas el principal sospechoso, Yerko J. I. M.. La Policía continúa buscando a los sujetos que atacaron a los efectivos durante el operativo en Warnes.

