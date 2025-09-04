Policía se moviliza por tierra y aire tras balacera en hangar en Warnes

La Policía del Comando Departamental de Santa Cruz ha desplegado un operativo por tierra y aire en el municipio de Warnes, tras una balacera registrada en un hangar.

El incidente tuvo lugar en la comunidad Coloradillo, donde, según reportes, se observaron movimientos inusuales de personas y avionetas. Unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se han movilizado en la zona del río Piraí para investigar lo sucedido y dar con el paradero de los responsables de los disparos.

Patrullas aéreas y terrestres están rastreando el área en busca de los implicados. El Ministerio Público también se ha hecho presente en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Se espera un informe oficial de las autoridades sobre los detalles de este suceso que alarmó a los vecinos de la zona norte de Santa Cruz..

