Comunidad

“Solo llevan medio kilo y un cuarto”: sube el precio del queso en Santa Cruz

El alza del queso impacta en la venta de desayunos tradicionales. Comerciantes reportan baja en la demanda y temen nuevos aumentos.

Naira Menacho

05/09/2025 21:41

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El precio del queso subió nuevamente en los mercados cruceños, alcanzando hasta Bs 46 el kilo, según un recorrido realizado por el equipo de prensa de Red Uno. El incremento ya se refleja en los precios de productos tradicionales, especialmente en los desayunos populares.

Empanadas de queso que antes costaban Bs 3 ahora se venden en Bs 5, mientras que una taza de chocolate subió de Bs 5 a Bs 7 en el Mercado Abasto antiguo de Santa Cruz.

Comerciantes del Mercado Abasto señalaron que el precio del queso subió de Bs 44 a Bs 46 en pocos días. Explicaron que la variación proviene de los distribuidores, quienes incluso advirtieron sobre posibles nuevos incrementos.

“Llevan de medio kilo y un cuarto”, comentó una vendedora al explicar cómo la clientela ha reducido sus compras ante la subida.

La preocupación entre los comerciantes es evidente, ya que reportan una disminución en la demanda del producto. Algunos optaron por ajustar sus porciones para no perder clientela, pero reconocen que mantener precios anteriores es insostenible.

 

