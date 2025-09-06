Alejandro Fernández cancela conciertos por motivos de salud: ¿cuál es su estado actual?

El reconocido cantante Alejandro Fernández, conocido popularmente como "El Potrillo", ha sido objeto de preocupación tras verse obligado a cancelar dos de sus conciertos debido a un problema de salud.

A través de su cuenta oficial en Instagram dijo que los médicos le recomendaron permanecer en total reposo por los próximos cuatro días, por lo que sus conciertos en Dallas y El Paso Texas serán pospuestos para octubre. Las fechas reprogramadas quedarán de la siguiente forma y todos los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas presentaciones:

De acuerdo con lo compartido por el cantante de 54 años, los médicos le diagnosticaron salmonelosis, una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Salmonella, que provoca principalmente una gastroenteritis aguda, caracterizada por síntomas como fiebre, diarrea, dolor abdominal y vómitos tras consumir agua o alimentos contaminados.

Aunque Fernández no especificó qué tan grave es su estado, sí confirmó que por recomendación médica deberá mantenerse en reposo total, lo que le impediría dar estos conciertos. Sin embargo, el cantante afirmó que sus presentaciones en Phoenix y Las Vegas siguen en pie.

De la misma forma, el intérprete de Me Dediqué a Perderte agradeció el cariño y compresión expresada por sus fans y aseguró que los demás conciertos siguen en pie de acuerdo a las fechas acordadas.

