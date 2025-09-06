Detectan altos niveles de cianuro en pozos de empresas mineras en Viacha

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (EMAPAV) confirmó la presencia de cianuro libre en niveles peligrosos en el agua utilizada por dos empresas mineras que operan en la región.

El gerente general de EMAPAV, Eddy Gutiérrez Alanoca, explicó en el Programa Que No Me Pierda que en el caso de Dinamyco, el cianuro fue detectado en un pozo de agua usado en su proceso de producción, mientras que en Rupaymin, el químico fue hallado en el agua de un lavamanos de baño, supuestamente proveniente de un tanque.

Según los análisis de laboratorio, los niveles encontrados superan ampliamente los límites permitidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece un valor máximo de 0,07 miligramos por litro (mg/l) de cianuro en agua potable.

Tres pozos contaminados y sellados

Hasta la fecha, EMAPAV ha sellado tres pozos contaminados, dos de ellos pertenecientes a empresas que operaban ilegalmente. El caso más reciente fue cerrado durante la gestión 2025. “Todas las intervenciones están relacionadas con la contaminación por cianuro libre”, afirmó.

Gutiérrez también advirtió que, a pesar de que algunas empresas utilizan sistemas de recirculación de agua y compran el recurso en cisternas, se ha comprobado que en al menos un caso se estaba utilizando agua contaminada para consumo personal.

Otro hallazgo preocupante es el vertido de aguas contaminadas hacia carreteras cercanas, lo que representa un riesgo adicional para la salud pública y el medio ambiente.

EMAPAV aseguró que el agua destinada al consumo humano no presenta rastros de cianuro. “Estamos cumpliendo con la normativa vigente de monitoreo y control de calidad de todas las fuentes de agua”, subrayó.

Pese a la gravedad del caso, las empresas implicadas no han emitido ningún pronunciamiento oficial.

