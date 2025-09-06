Densa neblina provoca choque múltiple de 14 vehículos y deja varios heridos en Perú

Un accidente múltiple se registró este viernes 5 de septiembre en la variante del Serpentín de Pasamayo, en Perú, involucrando a catorce vehículos y dejando decenas de heridos. La intensa neblina en este tramo de la carretera redujo la visibilidad a casi cero, lo que provocó una colisión en cadena.

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se ha atendido a 10 personas lesionadas. En el lugar, tres ambulancias y trece trabajadores de salud brindaron atención inmediata a los afectados. Testigos describieron la escena, con varios ocupantes bajando de sus vehículos para buscar ayuda y caminando sobre la carretera.

Choque múltiple en Pasamayo - Digital GO

Entre los vehículos involucrados se encontraban tres ómnibus interprovinciales, además de varias furgonetas, camiones y autos particulares. La colisión dejó a cientos de pasajeros varados durante horas mientras se atendía a los heridos y se realizaba la limpieza de la vía.

La vía de Pasamayo es conocida por ser una de las más peligrosas del país debido a su trazado sinuoso y la frecuente presencia de niebla.

