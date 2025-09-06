TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Contrabando Hombre agrede a su pareja

20ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Densa neblina provoca choque múltiple de 14 vehículos y deja varios heridos en Perú

Una colisión en cadena entre catorce vehículos en la variante del Serpentín de Pasamayo en Perú, esta es considerada la ruta más peligrosa de ese país. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/09/2025 23:48

Choque múltiple en Pasamayo - Digital GO
Perú

Escuchar esta nota

Un accidente múltiple se registró este viernes 5 de septiembre en la variante del Serpentín de Pasamayo, en Perú, involucrando a catorce vehículos y dejando decenas de heridos. La intensa neblina en este tramo de la carretera redujo la visibilidad a casi cero, lo que provocó una colisión en cadena.

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se ha atendido a 10 personas lesionadas. En el lugar, tres ambulancias y trece trabajadores de salud brindaron atención inmediata a los afectados. Testigos describieron la escena, con varios ocupantes bajando de sus vehículos para buscar ayuda y caminando sobre la carretera.

Choque múltiple en Pasamayo - Digital GO

Entre los vehículos involucrados se encontraban tres ómnibus interprovinciales, además de varias furgonetas, camiones y autos particulares. La colisión dejó a cientos de pasajeros varados durante horas mientras se atendía a los heridos y se realizaba la limpieza de la vía.

La vía de Pasamayo es conocida por ser una de las más peligrosas del país debido a su trazado sinuoso y la frecuente presencia de niebla.

Choque múltiple en Pasamayo - Digital GO

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD