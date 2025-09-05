TEMAS DE HOY:
Internacional

Terror en Quito: así evitaron que un hombre quemara a su familia con gasolina

La rápida intervención de la Policía Nacional y los Bomberos evitó una tragedia. El agresor fue detenido en el lugar.

Naira Menacho

05/09/2025 18:02

Foto: RR.SS.
Ecuador

Un nuevo caso de violencia extrema sacudió la ciudad de Quito, cuando un hombre intentó asesinar a su familia prendiendo fuego dentro de su vivienda. Gracias a la intervención oportuna de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, el hecho no pasó a mayores.

El intento de ataque ocurrió tras una fuerte discusión familiar, según reportó el medio local TC Televisión. De acuerdo con el informe preliminar, el agresor, presuntamente de nacionalidad extranjeraroció gasolina a su esposa e hijos y abrió una válvula de gas, con la aparente intención de generar una explosión dentro del domicilio.

 

 

Al recibir la alerta, unidades de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Los bomberos evacuaron a la familia, cerraron el paso del gas y evitaron que el hecho escale a consecuencias fatales.

El hombre fue detenido en el acto por la Policía, que además aseguró la escena y comenzó con el proceso de investigación correspondiente.

 

 

