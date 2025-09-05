Un nuevo caso de violencia extrema sacudió la ciudad de Quito, cuando un hombre intentó asesinar a su familia prendiendo fuego dentro de su vivienda. Gracias a la intervención oportuna de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, el hecho no pasó a mayores.

El intento de ataque ocurrió tras una fuerte discusión familiar, según reportó el medio local TC Televisión. De acuerdo con el informe preliminar, el agresor, presuntamente de nacionalidad extranjera, roció gasolina a su esposa e hijos y abrió una válvula de gas, con la aparente intención de generar una explosión dentro del domicilio.

Al recibir la alerta, unidades de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Los bomberos evacuaron a la familia, cerraron el paso del gas y evitaron que el hecho escale a consecuencias fatales.

El hombre fue detenido en el acto por la Policía, que además aseguró la escena y comenzó con el proceso de investigación correspondiente.

