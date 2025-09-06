Incendios en Ñembi Guasu arrasaron más de 1.500 hectáreas; se combate el fuego por tierra y aire

Los esfuerzos para controlar los incendios en el área protegida Ñembi Guasu continúan, con bomberos combatiendo el fuego por aire y tierra. Aunque llovió en el municipio de Roboré, las precipitaciones no alcanzaron la zona más afectada, lo que dificulta las labores de extinción.

Hasta el momento, más de 1.500 hectáreas han sido consumidas por las llamas, y las autoridades advierten que esta cifra podría seguir en aumento. Un helicóptero de Defensa Civil realizó múltiples descargas aéreas para intentar mitigar el fuego, mientras que más de 100 bomberos de la Gobernación de Santa Cruz, voluntarios de Roboré y el Gobierno Autónomo de Charagua trabajaron arduamente en el terreno.

Unidades de emergencia unen fuerzas

Se reportó que durante la mañana existían cuatro focos de incendio activos, en los que las cuadrillas de bomberos se concentraron para intentar liquidarlos. Las autoridades sostuvieron una reunión en el Comando de Incidencia para evaluar la situación y planificar las acciones a seguir.

Para mañana, se espera que los equipos ingresen temprano al área protegida para verificar si quedan puntos de calor activos. De este análisis dependerá la decisión de si los bomberos se replegarán o si el comando de incidencia mantendrá su presencia en la zona.

El arduo trabajo de los equipos de emergencia continúa con el objetivo de controlar la situación y evitar una mayor devastación en este importante espacio ecológico.

