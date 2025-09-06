TEMAS DE HOY:
Comunidad

Incendio en lote baldío obligó a evacuar viviendas en la Av. Jenecherú

El fuego se desató en un lote baldío y amenazó al menos quince viviendas. Bomberos y vecinos actuaron para evitar una tragedia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/09/2025 20:44

Incendio causa alarma y evacuación de familias.
Santa Cruz, Bolivia

Un incendio se registró en un lote baldío de la avenida Jenecherú, en la zona Pampa de la Isla, generó alarma entre los vecinos y puso en riesgo al menos una decena de viviendas colindantes.

Las llamas comenzaron alrededor de las 16:30 y se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos y hojas secas. Los residentes denunciaron que no es la primera vez que ocurre un incendio en el mismo terreno.

“Estamos sufriendo con el humo desde las cinco de la tarde. Siempre pasa lo mismo y nadie hace nada. Mañana iremos a sentar la denuncia”, declaró una vecina. Varias familias evacuaron sus hogares por precaución.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Rescate Urbano informó que llegaron al lugar con diez efectivos para controlar el fuego. “Hemos logrado frenar la cabeza del incendio que se acercaba peligrosamente a unas quince viviendas. Lo complicado ha sido el acceso, porque el lote es grande y los vehículos no pueden ingresar”, explicó.

Aunque no se registraron personas heridas, los bomberos evacuaron a algunos adultos mayores y atendieron casos de intoxicación por humo. Según el reporte preliminar, el incendio podría haberse originado por la quema de basura en los alrededores.

Los vecinos exigen ahora que el propietario del lote realice una limpieza urgente del terreno para evitar futuros incidentes. 

