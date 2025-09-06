TEMAS DE HOY:
Mundial 2026: filtran diseño del balón oficial “Trionda” y su precio en el mercado

El esférico tendría un costo de 170 dólares y será presentado oficialmente a fines de 2025. Su diseño combinará cultura, tecnología e identidad.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 20:08

Foto: Red Uno Archivo.
EEUU

Este viernes se filtró información sobre el balón oficial con el que se disputará el Mundial 2026, que llevará por nombre “Trionda”.

De acuerdo con la información difundida, el esférico tendrá un precio estimado de 170 dólares y su diseño pretende reflejar cultura, tecnología e identidad.

La presentación oficial está prevista para octubre o noviembre de 2025, es decir, a menos de un año de que el balón comience a rodar en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, países que serán sede de la Copa del Mundo.

La filtración surge en medio de la expectativa que ya empieza a sentirse por el torneo, cuando aún se definen los últimos cupos clasificatorios rumbo a la cita mundialista.

Foto: Redes Sociales.

 

